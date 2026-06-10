Sala: “Lotito un giorno dovrà fare una scelta. Su Gila e Rovella dico che…”

10.06.2026 13:15 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Sala: “Lotito un giorno dovrà fare una scelta. Su Gila e Rovella dico che…”
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È intervenuto ai microfoni di Radiosei Cristiano Sala. Queste le sue parole sulle notizie che vedono Lotito in trattativa per l’acquisto della Reggina e sul momento della Lazio: “In questo momento storico, se dovessi fare una campagna elettorale, preferirei farla da presidente della Reggina che da presidente della Lazio”.

Quello della Reggina, da imprenditore, è un grande affare; se si dovesse concretizzare, aspettiamo magari Lotito in A con la Reggina e a quel punto dovrà fare una scelta”.

Come fai a dire a Gila e Rovella di restare se arriva la chiamata di un grande club? Sono due ottimi giocatori, meritano di fare il salto di qualità. Se per Rovella arrivassero 45 milioni è normale che da Formello ne approfitterebbero, quello che mi spaventa è il capitolo alternative”.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.