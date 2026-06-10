Sala: “Lotito un giorno dovrà fare una scelta. Su Gila e Rovella dico che…”
È intervenuto ai microfoni di Radiosei Cristiano Sala. Queste le sue parole sulle notizie che vedono Lotito in trattativa per l’acquisto della Reggina e sul momento della Lazio: “In questo momento storico, se dovessi fare una campagna elettorale, preferirei farla da presidente della Reggina che da presidente della Lazio”.
“Quello della Reggina, da imprenditore, è un grande affare; se si dovesse concretizzare, aspettiamo magari Lotito in A con la Reggina e a quel punto dovrà fare una scelta”.
“Come fai a dire a Gila e Rovella di restare se arriva la chiamata di un grande club? Sono due ottimi giocatori, meritano di fare il salto di qualità. Se per Rovella arrivassero 45 milioni è normale che da Formello ne approfitterebbero, quello che mi spaventa è il capitolo alternative”.