Lazio, Rambaudi: "La società dovrebbe iniziare facendo un bagno di umiltà"
Ai microfoni di Radiosei Roberto Rambaudi ha detto la sua sulla questione Lotito-Reggina e anche sul momento che sta vivendo la Lazio dal punto di vista ambientale: "Lotito-Reggina? Ci può stare se non ti manca niente nel resto. Teoricamente prima risolvo le mie problematiche, poi vado ad occuparmi di altre cose. Questa faccenda comunque porta a parlare di altro, ma il focus va tenuto su ciò che sta accadendo in casa Lazio".
"Rovella all’Atalanta? Evidentemente Sarri, allenandolo, lo ha cresciuto su determinati principi, quindi ci può stare che il tecnico intraveda in lui ciò che può servire alla sua squadra. Ricci non è un play, può giocare in mezzo ma tende a ragionare con un secondo in più".
"Ciò che manca alla società-Lazio è il rapporto con gli altri, è la mancanza di rispetto che hanno Lotito e i suoi collaboratori anche nel porsi. Chiaro, lui è soggetto a critiche e giudizi, ma è il ruolo che impone questo. Deve iniziare a cambiare partendo da questo, cominciando con un bagno d’umiltà”.
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