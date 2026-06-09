Calciomercato Lazio | L'agente di Vergara: "Ecco quanto costa..."
Antonio Vergara è stata una delle sorprese dello scorso campionato di Serie A. Il giocatore del Napoli nel momento del bisogno ha dato un contributo prezioso alla squadra di Antonio Conte, attirando su di sé l'attenzione di molti club di Serie A tra cui, secondo alcune indiscrezioni, anche la Lazio. Proprio sul futuro del classe 2003 si è espresso il suo procuratore, Mario Giuffredi, intervenuto ai microfoni di Radio CRC.
"Vergara è un giocatore di 23 anni, ha la classe più cristallina della nostra Serie A, c’ha grande cazzimma. Bisogna capire il pensiero del club: se per 25-30 milioni preferiscono venderlo, non tratteniamo nessuno. Ma non è una scelta di Vergara, né del suo procuratore: sarà una scelta del club. Al massimo potremmo chiedere di discutere il contratto. Como? È un club che ha sempre avuto apprezzamenti per Vergara, come altri".