Calciomercato Lazio | Idea Vergara: gli scenari possibili
30.05.2026 12:00 di Simone Locusta
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CALCIOMERCATO LAZIO - Sta per iniziare l'era Gattuso in casa Lazio. Si è appena conclusa la stagione, Maurizio Sarri ha lasciato Formello e la società biancoceleste si appresta a programmare il prossimo anno, anche e soprattutto sul mercato.
La rosa biancoceleste cambierà volto, tra calciatori scontenti e in scadenza. La Lazio si guarda intorno, sia all'estero che in Serie A. E proprio dal campionato italiano arriva l'ultima suggestione: secondo quanto riportato da Damiano 'Er Faina', la Lazio sarebbe tra i club interessati ad Antonio Vergara, gioiellino del Napoli.
La Lazio però non è l'unico club interessato. Vergara piace infatti anche ad Atalanta, Fiorentina e Bologna; mentre all'estero si registra l'interesse del Tottenham di De Zerbi.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.