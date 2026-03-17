Calciomercato Lazio | Aumenta la concorrenza per Comert: i dettagli
17.03.2026 17:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio tiene d'occhio Eray Comert. Il difensore centrale del Valencia ha il contratto in scadenza a giugno e non sembra destinato a rinnovare. Con ogni probabilità, quindi andrà via a parametro zero. Per questo la società biancoceleste monitora la sua stagione, come stanno facendo anche altri club. Come riportato dal portale spagnolo Estadio Deportivo, su di lui ci sarebbe l'interesse di Osasuna, CSKA Mosca e Fiorentina, che già a gennaio si era fatta avanti. Sullo sfondo resta la Bundesliga, visto che la sua agenza ha grande influenza in Germania.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.