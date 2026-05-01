Il Venezia di Stroppa centra la promozione e torna in Serie A dopo un solo anno
01.05.2026 17:10 di Mauro Rossi
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Dura solo un anno il purgatorio per il Venezia. La squadra di Giovanni Stroppa pareggia 2-2 al Picco con lo Spezia, ma può ugualmente festeggiare la promozione in Serie A.
Dopo un anno in Serie B, quindi, il Venezia centra la promozione diretta grazie anche ai risultati maturati sugli altri campi e diventa la prima squadra cadetta a ottenere la certezza di giocare in Serie A nella prossima stagione.
Nell’ultimo turno, in casa contro il Palermo, il Venezia potrà provare a vincere anche il campionato difendendo il punto di vantaggio sul Frosinone, che ha battuto la Juve Stabia e che è atteso da un’ultima giornata in casa contro il Mantova.