Lazio, Matteo D'Amico: "Il centro sportivo a Latina per ricordare mio padre"
01.05.2026 18:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Nell'ultimo video di 'Lazio: nel buio, la luce' del canale YouTube 'Brigata Lazio', Matteo D'Amico, figlio di Vincenzo, ha parlato del centro sportivo costruito a Latina e intitolato proprio a suo padre. Di seguito le sue dichiarazioni in merito.
“A Latina è stata celebrata la fine dei lavori per il centro sportivo polivalente dedicato a papà, una bella iniziativa per ricordarlo. Ci hanno proposto questo centro per i giovani e per lo sport di qualsiasi genere in un’ottica di riqualificazione del quartiere, ci è sembrata una bella cosa per lasciare una testimonianza tangibile e duratura. A lui avrebbe fatto piacere”.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.