Mondiali, niente ripescaggio per l’Italia. Infantino: “L’Iran ci sarà”. Ma i visti…
RASSEGNA STAMPA - Sfuma l’ipotesi ripescaggio al Mondiale per l’Italia. In quello che è un ciclo già visto fatto di sogni, eliminazione e poi voci su un improbabile - e immeritato - ripescaggio, gli Azzurri per la terza volta sembrano pronti a dire addio definitivamente al Mondiale 2026.
A confermarlo indirettamente è il numero uno della FIFA Gianni Infantino, che durante il congresso del massimo ente calcistico mondiale a Vancouver ha annunciato: “Confermo che l’Iran parteciperà alla Coppa del mondo 2026 e che naturalmente giocherà negli Stati Uniti”. Il benestare è arrivato anche dal presidente USA Donald Trump: “Per me va bene. Mi preoccupa solo se vincono. Lasciamoli giocare un po’”.
Tuttavia, riporta la Repubblica, alla federazione iraniana è stato negato l’accesso in Canada a causa di “rapporti dei delegati con il Corpo delle Guardie Rivoluzionare Islamiche, inserito nella lista delle organizzazioni terroristiche”, come fanno sapere le autorità canadesi. Non il miglior presupposto per avvicinarsi al Mondiale.