Serie A | Cremonese - Lazio, dove vedere il match in tv e in streaming
28.04.2026 16:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Altro posticipo di lunedì. Dopo la sfida casalinga contro l'Udinese, la Lazio torna in trasferta per affrontare la Cremonese di Giampaolo, in piena lotta salvezza. La gara, valida per la 35ª giornata di campionato, è in programma per lunedì 4 maggio alle 18:30. Il match sarà trasmesso in esclusiva da DAZN e potrà essere seguito sia in streaming live sia on demand - sempre su Dazn - tramite app o sito ufficiale, avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.