Lazio - Udinese, Maldini 'scocca la freccia': la sua agenzia lo celebra - FT

28.04.2026 13:05 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio - Udinese, Maldini 'scocca la freccia': la sua agenzia lo celebra - FT
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Decisivo nel finale. C'è lo zampino di Daniel Maldini nel 3-3 della Lazio contro l'Udinese. L'ex attaccante dell'Atalanta, subentrato al posto di Noslin, è stato fondamentale allo scadere all'Olimpico per recuperare lo svantaggio dei bianconeri. Sui social, la sua agenzia GRSports ha celebrato il gol: nell'immagine il figlio d'arte 'scocca la freccia' per il pari. Di seguito la foto.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.