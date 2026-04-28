Lazio - Udinese, Maldini 'scocca la freccia': la sua agenzia lo celebra - FT
28.04.2026 13:05 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Decisivo nel finale. C'è lo zampino di Daniel Maldini nel 3-3 della Lazio contro l'Udinese. L'ex attaccante dell'Atalanta, subentrato al posto di Noslin, è stato fondamentale allo scadere all'Olimpico per recuperare lo svantaggio dei bianconeri. Sui social, la sua agenzia GRSports ha celebrato il gol: nell'immagine il figlio d'arte 'scocca la freccia' per il pari. Di seguito la foto.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.