Lazio, Rambaudi: "Mi prendo la reazione. Pedro ti permette di..."

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex attaccante Roberto Rambaudi ha parlato di Lazio - Udinese e della prestazione della squadra biancoceleste, soffermandosi su alcuni singoli tra cui Pedro. Di seguito le sue parole.

“Primo tempo non bello, poi è stata una gara in cui le motivazioni dovevano venire giocando. Mi prendo la reazione nel ribaltare il risultato, nel non mollare e la prova di alcuni giocatori che hanno fatto vedere qualcosa. Tutto questo deve servire ad essere al top tra due settimane. Poi è entrato quel giocatore classe 2008 (Pedro, ndr)".

"Atta ottimo giocatore, può arrivare in un top club e affermarsi. Ha i libri, ora deve studiare. Bisogna vedere anche com’è lui, a me sembra abbia fame. Bene anche la prestazione di Isaksen, da non sottovalutare. Ci sono diverse cose positive. La Lazio è venuta fuori alla lunga? Credo sia più un fatto mentale che fisico".

"In campionato non hai più obiettivi ma l’obiettivo è stato non perdere e questo è importante. Pedro deve essere sempre un attore protagonista, anche quando non gioca. Lui in campo ti permette di arrivare alla finale in una certa maniera, anche grazie alla sua leadership”.