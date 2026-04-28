Lazio, Rambaudi: "Mi prendo la reazione. Pedro ti permette di..."

28.04.2026 13:45 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, Rambaudi: "Mi prendo la reazione. Pedro ti permette di..."

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex attaccante Roberto Rambaudi ha parlato di Lazio - Udinese e della prestazione della squadra biancoceleste, soffermandosi su alcuni singoli tra cui Pedro. Di seguito le sue parole.

“Primo tempo non bello, poi è stata una gara in cui le motivazioni dovevano venire giocando. Mi prendo la reazione nel ribaltare il risultato, nel non mollare e la prova di alcuni giocatori che hanno fatto vedere qualcosa. Tutto questo deve servire ad essere al top tra due settimane. Poi è entrato quel giocatore classe 2008 (Pedro, ndr)".

"Atta ottimo giocatore, può arrivare in un top club e affermarsi. Ha i libri, ora deve studiare. Bisogna vedere anche com’è lui, a me sembra abbia fame. Bene anche la prestazione di Isaksen, da non sottovalutare. Ci sono diverse cose positive. La Lazio è venuta fuori alla lunga? Credo sia più un fatto mentale che fisico".

"In campionato non hai più obiettivi ma l’obiettivo è stato non perdere e questo è importante. Pedro deve essere sempre un attore protagonista, anche quando non gioca. Lui in campo ti permette di arrivare alla finale in una certa maniera, anche grazie alla sua leadership”.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.