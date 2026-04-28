WOMEN | Scossone Lazio, Grassadonia dice addio a fine anno? I dettagli
RASSEGNA STAMPA - La pesante sconfitta subita al Fersini contro il Sassuolo ha cancellato le ultime chance della Lazio Women di raggiungere una qualificazione alla prossima Champions League che oggi è ancora possibile per l’aritmetica ma per la quale servirebbe più di un miracolo. Ma mai come questa volta rischiano di esserci dubbi sul futuro della squadra biancoceleste.
Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Messaggero, infatti, il tecnico Gianluca Grassadonia sembra aver deciso di salutare al termine della stagione. Una scelta che, se confermata, non sarebbe nata dopo il ko col Sassuolo - mal digerito dal club - ma da una riflessione che che va avanti da tempo.
Nello specifico, sull’attuale allenatore della Lazio Women sarebbe forte l’interesse dell’Inter e lo stesso Grassadonia avrebbe già comunicato al gruppo la decisione in vista del finale di stagione. Un dettaglio, questo, che potrebbe dare una spiegazione alla pesante sconfitta arrivata nello scorso weekend.