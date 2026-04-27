MOVIOLA | Lazio - Udinese, Bonacina sufficiente a metà: gli episodi
Una prima con la Lazio che non convince del tutto ma che non lascia nemmeno strascichi per Bonacina, timido con i cartellini soprattutto nel primo tempo ma senza particolari situazioni negative da segnalare. I biancocelesti pareggiano 3-3 contro l'Udinese con le reti di Pellegrini e Pedro tra l’iniziale gol dei friulani con Ehizibue e la doppietta di Atta, seguita poi dal gol di Maldini che chiude la sfida. Termina quindi con il segno X la prima gara dei biancocelesti diretta dal fischietto lombardo. A seguire, gli episodi disciplinari più significativi del match.
PRIMO TEMPO
2’ - Subito una decisione discutibile di Bonacina, troppo frettoloso nel fischiare un fallo di Dia su Kabasele al limite dell’area friulana. La palla era nel possesso di Noslin che conclude e trova il gol con l’Udinese passiva e a gioco fermo. Non si può parlare di rete annullata, ma Bonacina avrebbe dovuto lasciar concludere l’azione.
18’ - L’Udinese passa in vantaggio con Ehizibue al termine di una lunga azione insistita. Rapido controllo Var che non riscontra alcuna irregolarità dando l’ok a Bonacina per convalidare la rete.
26’ - Altra imprecisione di Bonacina, che frena una potenziale occasione per l’Udinese fischiando un fallo di Taylor su Piotrowski. Fermando l’azione, avrebbe dovuto ammonire l’olandese che invece si salva.
29’ - Cade nell’area dell’Udinese Lazzari: qualche timida protesta, Bonacina lascia giustamente correre. Non c’è nulla.
39’ - Piotrowski stende Noslin in ripartenza a centrocampo, Bonacina fischia fallo ma non ammonisce. Altra scelta discutibile di Bonacina, che se non altro utilizza lo stesso metro di giudizio del contatto tra Taylor e lo stesso Piotrowski.
41’ - Ammonito Cancellieri, che era diffidato. L’esterno interviene da dietro su Atta e prende palla e uomo. Il cartellino in linea di massima può starci, qualche dubbio rimane visto il metro adottato fin qui.
45’ - Concesso un minuto di recupero.
SECONDO TEMPO
50’ - Pelllegrini pareggia con una conclusione mancina al volo dal limite. Non serve alcuni tipo di revisione: rete regolare.
57’ - Giallo per Pellegrini che allontana la palla dopo essersela trascinata fuori dal campo.
60’ - Intervento duro di Lazzari su Ekkelenkamp sulla linea del fallo laterale, Kabasele protesta chiedendo un giallo che poteva starci.
80’ - La Lazio passa in vantaggio con un capolavoro di Pedro dal limite. Anche in questo caso, nulla da controllare per il Var.
86’ - Atta trova il gol del pareggio su una ribattuta di Motta. Posizioni regolari, il Var conferma il gol.
90’ - Ammonito Zarraga per un fallo su Tavares davanti la panchina di Sarri.
90’ - Concessi quattro minuti di recupero.
93’ - L’Udinese trova il nuovo vantaggio con Atta, che realizza la sua personale doppietta.
95' - La Lazio trova il nuovo gol del pareggio con Maldini: Romagnoli prende il palo di testa, Pedro è il primo a fiondarsi sul pallone che viene spinto dentro da Maldini sul filo del fuorigioco. Il Var controlla, poi convalida la rete.
97' - Ammonito Patric per proteste dopo un fallo in attacco fischiato alla Lazio.