Lazio, Cucchi: "Gara con un pizzico di follia, che perla di Pedro!"
27.04.2026 23:50 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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© foto di Federico De Luca
Pareggio ricco di reti quello maturato all'Olimpico tra Lazio e Udinese con le squadre di Sarri e Runjaic che, alla fine, hanno spartito la posta in palio. Nonostante il pari rimangono le due bellissime reti siglate da Pellegrini e Pedro, due vere perle di cui ha parlato anche Riccardo Cucchi al termine del matcj.
"Lazio e Udinese si inseguono e si rimontano a suon di gol. Con un pizzico di follia. Udinese fisica e quadrata, Lazio discontinua ma più creativa. Belli i gol di Pellegrini e Pedro. Una vera perla quella dello spagnolo".
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autore
Jessica Reatini
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