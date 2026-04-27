Lazio, i tifosi dell'Udinese omaggiano... la Roma: il dettaglio non passa inosservato
27.04.2026 21:55 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Legati da uno storico gemellaggio con i tifosi della Roma, i supporters dell'Udinese presenti nel settore ospiti dello stadio Olmpico per la sfida con la Lazio, valida per la trentaquattresima giornata di Serie A, hanno reso omaggio ai rivali sportivi dei biancocelesti con un paio di dettagli che non sono passati inosservati.
Oltre ad aver esposto uno striscione della Roma tra i propri, in bella evidenza, riporta Corriere dello Sport, i sostenitori dell'Udinese hanno infatti mostrato una sciarpa della Roma alle telecamere mentre venivano ripresi, dopo averla tesa e tenuta aperta per larghi tratti del primo tempo.
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.