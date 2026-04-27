Lazio, 3-3 pirotecnico: Maldini all'ultimo respiro riacciuffa l'Udinese

Partita dai mille colpi di scena tra Lazio e Udinese: Ehizibue, Pellegrini, Pedro, doppietta di Atta e Maldini i marcatori

Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

Partita pazza all'Olimpico tra Lazio e Udinese. Avanti nel primo tempo gli ospiti con Ehizibue, nella ripresa succede di tutto: prima completano la rimonta Pellegrini e Pedro con due veri e propri gioielli, Dele-Bashiru fallisce la palla del ko, poi una doppietta di Atta riporta avanti gli ospiti in pieno recupero. Con la Lazio però le partite non finiscono mai e Maldini al 95' realizza il gol del 3-3 finale. Con il punto la squadra di Sarri aggancia in classifica il Bologna all'ottavo posto, scavalcandolo in virtù degli scontri diretti.

LE SCELTE DI SARRI - Qualche rotazione per la Lazio dopo l'infinita semifinale di mercoledì a Bergamo. Davanti Motta, la difesa è composta da Lazzari, Romagnoli, Provstgaard e Pellegrini, Tavares dopo otto partite consecutive dal 1' parte dalla panchina. Patric guida le operazioni a centrocampo, ai suoi lati Basic e Taylor. In attacco Dia centravanti, Cancellieri a destra, Noslin a sinistra.

AVANTI L'UDINESE CON EHIZIBUE - Prima azione della Lazio, Dia si strattona con Kabasele, sulla palla contesa subentra Noslin che trova il gol su deviazione di Kristensen. Gioco però interrotto dal fischio di Bonacina. Reazione dell'Udinese, su cross di Kamara Gueye non riesce a colpire da posizione vantaggiosa. Grande triangolo tra Dia e Noslin, il numero 14 allunga sulla sinistra, palla dietro per Cancellieri che strozza troppo il tiro e l'occasione sfuma. Al 17' Zaniolo mette Piotrowski davanti a Motta che respinge, sul proseguimento dell'azione Ehizibue fa partire una bomba che si insacca sotto la traversa. Udinese in vantaggio. Atta entra in area, punta Romagnoli e calcia, con il corpo salva in angolo Patric. Punizione dal limite di Ekkelenkamp, palla fuori alla sinistra di Motta. Piotrowski stende Noslin lanciato in profondità, incredibilmente Bonacina non ammonisce il centrocampista bianconero. Cancellieri alleggerisce dietro per Patric, la conclusione dello spagnolo viene intercettata dal corpo di Dia. Sulla ripartenza Cancellieri interviene pulito sulla palla in scivolata su Atta, Bonacina inspiegabilmente lo ammonisce.

MILLE COLPI DI SCENA - Nella Lazio entrano Dele-Bashiru e Pedro al posto di Taylor e Dia, Noslin passa a fare il centravanti. Al 50' da un calcio d'angolo respinto dalla difesa dell'Udinese, arriva da dietro Pellegrini che con uno splendido sinistro infila nell'angolo più lontano. Pareggio della Lazio. Ammonito poco dopo lo stesso Pellegrini per proteste. Nella Lazio dentro Isaksen per Cancellieri, nell'Udinese Miller per Piotrowski. Ancora una sostituzione per i bianconeri, Buksa rileva Ekkelenkamp. Pellegrini va in verticale, Noslin fa scorrere e va alla conclusione con il sinistro, alta di poco. Isaksen aggancia in corsa, salta Solet e va alla conclusione, respinta sulla traversa da Okoye, sulla ribattuta non riesce in sforbiciata Noslin a indirizzare nello specchio. Ehizibue pesca l'accorrente Buksa, che calcia alle stelle. Nella Lazio dentro Maldini per Noslin. Ehizibue confeziona un altro assist per Zaniolo, che sbatte contro il pallone e sbaglia tutto solo con Motta fuori causa. All'80' Isaksen trova Basic al centro, il croato si allunga la palla, scarica su Pedro che con una parabola perfetta infila sul secondo palo. Gioiello del fuoriclasse spagnolo. Nell'Udinese entrano Arizala e Bayo per Kamara e Kabasele. Ultima sostituzione nei biancocelesti, Tavares dentro per Pellegrini. Dele-Bashiru strappa la palla al possesso avversario, salta Kristensen ma non trova la porta per un soffio, fallendo la palla del ko. All'86' Zaniolo trova Bayo sul secondo palo, colpo di testa respinto da Motta, tap-in di Atta e pareggio dei friulani. Ammonito Zarraga per aver steso Tavares. Gran tiro di Zaniolo e parata in tuffo di Motta. Al 93' Zaniolo calcia dalla bandierina, la palla passa in mezzo all'area, dalla parte opposta Atta trova il secondo palo e batte Motta. Al 95' Isaksen mette in mezzo, Romagnoli colpisce il palo di testa, Pedro calcia in diagonale, Maldini infila dal centro dell'area. Pareggio agguantato in extremis. Ammonito Patric per proteste prima del fischio finale.