Calciomercato Lazio | Quante big su Gila: a giugno può scatenarsi l’asta
RASSEGNA STAMPA - Tutti gli occhi su Mario Gila. Grazie alle sue prestazioni con la Lazio, il difensore spagnolo ha attirato le attenzioni di diverse big di Serie A, pronte ad andare all'assalto durante il mercato estivo. Milan, Juve, Inter e Napoli hanno già sondato il terreno con l'agente e a giugno promettono di scatenare un'asta, ammesso che Lotito apra alla cessione.
Tenendo a mente che il contratto di Gila andrà in scadenza nel 2027, i biancocelesti potrebbero anche decidere di trattenerlo, per poi perderlo a zero tra un anno. Come evidenzia il Corriere dello Sport, un suo addio in estate potrebbe portare a un incasso di circa 20 milioni (la metà spetterebbe al Real Madrid che detiene il 50% del cartellino), ma la sua permanenza nella Capitale rimanderebbe di un anno la difficile ricerca di un sostituto all'altezza.
Per il futuro Gila pensa all'Italia. In Serie A si trova bene e la lascerebbe solo per giocare nel "suo" Real Madrid o in un top club di Premier League. È adatto a ogni modulo, che abbia una difesa a tre o a quattro, e i suoi numeri lo incoronano come uno dei difensori più dominanti del nsotro campionato. A giugno o tra un anno, sarà complicato rimpiazzarlo.