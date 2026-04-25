Rocchi 'io sempre corretto, ho fiducia nella magistratura'
25.04.2026 16:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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(ANSA) - ROMA, 25 APR - "Questa mattina ho ricevuto un avviso di garanzia. Sono sicuro di aver agito sempre correttamente ed ho piena fiducia nella magistratura". Lo afferma, in una dichiarazione all'ANSA, Gianluca Rocchi, designatore arbitrale indagato dalla procura di Milano per concorso iun frode sportiva (ANSA).
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.