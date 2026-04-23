Lazio - Udinese, le probabili formazioni: tutti i dubbi di Sarri

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Archiviata l'euforia per la Coppa Italia, la Lazio torna a giocare in campionato: all'Olimpico arriverà l'Udinese di Runjaic. Sarri dovrà fare la conta dei disponibili: la squadra è uscita stremata dalla semifinale di Bergamo. Sicuramente non ci saranno Provedel e Rovella, che però potrebbe rientrare contro la Cremonese alla prossima giornata. In difesa, di fronte a Motta in porta, sono da valutare le condizioni di Gila, uscito per un duro colpo preso al tendine. Al fianco di Romagnoli, quindi, potrebbe tornare titolare Provstgaard. Possibile gestione anche per Marusic, che ha recuperato in tempi record da una lesione di basso grado al polpaccio. È in ballottaggio con Lazzari, così come a sinistra con Nuno Tavares (in campo per tutta la partita mercoledì) in dubbio e Pellegrini che scalpita. Riflessioni aperte a centrocampo: Patric e Basic potrebbero rimanere in panchina e lasciare spazio a Cataldi e Dele-Bashiru, subentrati a gara in corso contro l'Atalanta. Difficile togliere Taylor: è l'unico che potrebbe essere confermato dall'inizio. Al centro dell'attacco si rivedrà uno tra Dia e Maldini, visto che Noslin è uscito stremato dopo 120 minuti più i rigori. A destra si riapre la corsa a due tra Isaksen e Cancellieri; confermato, invece, Zaccagni a sinistra.

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Giacomone, Pannozzo, Gila, Hysaj, Pellegrini, Marusic, Patric, Basic, Belahyane, Przyborek, Pedro, Cancellieri, Noslin, Ratkov, Maldini. All.: Sarri.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Zarraga, Kamara; Ekkelenkamp, Atta; Zaniolo. All.: Runjaic.