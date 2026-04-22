Lazio, il tifo organizzato: ecco il comunicato sul derby contro la Roma
22.04.2026 21:16 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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"Invitiamo tutti i Laziali a NON acquistare i biglietti per il DERBY fino all'uscita del comunicato con la decisione dei Gruppi Organizzati, che avverà domani 23 aprile, alle ore 12.00", con questa nota i Gruppi del Tifo Organizzato hanno annunciato che, in merito alla stracittadina, verrà diramato un comunicato nella giornata di domani in cui si renderà nota la decisione in vista del derby della Capitale in programma nel weekend del 18 maggio.
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Jessica Reatini
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