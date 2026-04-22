Lazio, Oddi sull'Atalanta: "Se vuole vincere la squadra deve..."

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A poche ore dalla partita tra Atalanta e Lazio è intervenuto, ai microfoni di Radiosei, Giancarlo Oddi per dire la sua sulla semifinale di ritorno di Coppa Italia.

"In questo momento la gara di Bergamo è quella più importante della stagione. Da tifoso ho visto una bella Lazio ultimamente e vincere a Napoli, come ha vinto la Lazio, significa che è alle spalle il momento brutto. Bravo Sarri a fare il massimo fino ad ora".

ATALANTA-LAZIO - "La Lazio stasera deve fare il suo gioco, non abbiamo il goleador ma abbiamo dei giocatori che si possono alternare bene. L’Atalanta è una squadra forte ma la prestazione fatta con il Napoli ha fatto capire che la Lazio può essere all’altezza di queste squadre. Le partite fuori casa spesso sono più dure, ma i calciatori sono abituati a questo. Vedo la squadra attenta; io guardo sempre la prestazione e, oltre ad una buona prova, a Napoli è arrivato anche il risultato".

BALLOTTAGGI - "Tra Cancellieri ed Isaksen, in questo momento scelto il primo, tra Dia e Noslin il secondo, tra Dele-Bashiru e Basic il croato. Patric e Cataldi? Possono giocare, bene, entrambi".