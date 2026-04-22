SONDAGGIO - Napoli - Lazio, svelato il vostro migliore in campo
AGGIORNAMENTO 22/04 - A sorpresa, ma non troppo, il migliore in campo della partita tra Napoli e Lazio è stato TJ Noslin. L'attaccante olandese ha strappato 211 dei vostri voti, superando perfino Mario Gila che si è dovuto accontentare del secondo posto, nonostante le 177 preferenze. A prendersi il gradino più basso del podio è Taylor con 77 voti.
La Lazio sorprende e, dopo la sconfitta contro la Fiorentina di una settimana fa, riesce a vincere contro il Napoli al Maradona. Come aveva fatto un anno fa. Decisivi i gol di Cancellieri e Basic. Il risultato poteva essere ancora più netto - Zaccagni ha fallito l'occasione dagli undici metri nel corso del primo tempo - ma alla fine Sarri si gode una vittoria netta, rotonda, arrivata praticamente senza rischiare nulla.
Ottima la prova praticamente dell'intera rosa, che ora dovrà pensare alla prossima sfida, quella importantissima contro l'Atalanta, che vale un posto nella finale di Coppa Italia. Prima di archiviare definitivamente Napoli-Lazio, però, è tempo di decretare il migliore in campo nel sondaggio de Lalaziosiamonoi.it (CLICCA QUI PER VOTARE).