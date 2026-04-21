Coppa Italia | Il Como crolla e l'Inter la ribalta: nerazzurri in finale
Succede di tutto a San Siro nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. In finale ci va l’Inter di Chivu grazie a una rimonta quasi incredibile contro il Como.
Parte meglio, infatti, il Como che al 32’ la sblocca con una grande rete di Baturina e, nella ripresa passa anche sul doppio vantaggio con il gol di Da Cunha. La gara sembrava in discesa per i lariani che in due occasioni si divorano la rete del 3-0.
L’Inter intanto cresce e si rende sempre più pericolosa: Calhanoglu prima accorcia e poi con una doppietta firma il pari e poi al 90esimo è Sucic a segnare la rete del 3-2 che regala la finale all’Inter che sfiderà la vincente della gara tra Atalanta e Lazio.
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