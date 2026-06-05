Ex Lazio | Tutti vogliono Ibrahimovic: quante richieste sul mercato

05.06.2026 20:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Ex Lazio | Tutti vogliono Ibrahimovic: quante richieste sul mercato

Arijon Ibrahimovic potrebbe lasciare il Bayern Monaco in estate. Ha il contratto in scadenza tra un anno, per questo potrebbe trasferirsi altrove. Questa volta però dovrebbe farlo in maniera definitiva e non più in prestito dopo l'ultima esperienza all'Heidenheim. Come riportato dal quotidiano tedesco tz, l'ex centrocampista della Lazio è pieno di richieste sul mercato: lo vogliono in Premier League, con l'interesse di Aston Villa, Brighton, Brentford, Fulham e Crystal Palace, in Bundesliga, con Hoffenheim e Stoccarda, e in Eredivisie con il PSV.

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.