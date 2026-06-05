Ex Lazio | Tutti vogliono Ibrahimovic: quante richieste sul mercato
05.06.2026 20:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Arijon Ibrahimovic potrebbe lasciare il Bayern Monaco in estate. Ha il contratto in scadenza tra un anno, per questo potrebbe trasferirsi altrove. Questa volta però dovrebbe farlo in maniera definitiva e non più in prestito dopo l'ultima esperienza all'Heidenheim. Come riportato dal quotidiano tedesco tz, l'ex centrocampista della Lazio è pieno di richieste sul mercato: lo vogliono in Premier League, con l'interesse di Aston Villa, Brighton, Brentford, Fulham e Crystal Palace, in Bundesliga, con Hoffenheim e Stoccarda, e in Eredivisie con il PSV.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.