Baroni, prima in campionato e poi in Coppa: il Torino elimina la Roma
Dopo la vittoria all'Olimpico il Torino di mister Baroni si ripete e questa volta lo fa in Coppa Italia eliminando la Roma e volando ai quarti di finale.
Gara frizzante fin dai primi minuti con i granata che la sbloccano grazie alla rete di Che Adams. Il Toro gioca bene e mette in difficoltà i giallorossi che non riescono nel primo tempo a trovare il barco giusto.
Nella ripresa Gasperini cambia mettendo dentro Hermoso che dopo appena un minuto segna la rete dell'1-1. Il Toro accusa il colpo ma reagisce e dopo poco con Che Adams torna avanti per 2-1. Nel finale la scelta del tecnico della Roma di schierare il giovane Arena è vincente perché è proprio lui a siglare il 2-2 che però non basta. Al 90° è İlkhan a mettere in porta il gol del 3-2 finale per il Torino che approda ai quarti di finale dove sfiderà l'Inter.
