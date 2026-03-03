Lazio, Repice e la radiocronaca del 26 maggio 2013: "Ho sofferto, ma..."
03.03.2026 16:15 di Simone Locusta
Il noto radiocronista Francesco Repice ha raccontato ai microfoni di Sportium.fun, in studio insieme a Sandro Sabatini, della famosa radiocronaca del 26 maggio 2013, quando la Lazio batté la Roma in finale e alzò al cielo la Coppa Italia. Un momento duro per Repice in quanto tifoso giallorosso, ma anche uno dei più importanti di tutta la sua carriera. Ecco di seguito le sue parole:
"Ho fatto la radiocronaca della vittoria della Lazio in Coppa Italia, con il gol di Lulic. E stata la mia più grande soddisfazione professionale, perché sui tabelloni dello Stadio Olimpico per anni sono andate vanti quelle immagini con la mia radiocronaca sotto. Io dentro soffrivo, perché ho perso, però...".
