Lazio, il tifo organizzato: "Vogliamo stare vicino alla squadra!"

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuti ai microfoni di Radio Laziale, i rappresentanti del tifo organizzato hanno commentato il nuovo comunicato, diramato sui canali della Curva Nord, in merito alla contestazione nei confronti della società e all'appuntamento fissato prima della gara tra Lazio e Atalanta. Queste tutte le dichiarazioni:

“La decisione che è stata presa è importante. Molte persone ci hanno chiesto se la squadra non ci sentisse vicino. Noi abbiamo risposto che la decisione di restare fuori è quella che porteremo avanti, dando le nostre comunicazioni di domenica in domenica. Abbiamo fatto questo passo verso la squadra andando sotto la Nord e facendo sentire la nostra voce. Il comunicato è rivolto a tutte le persone che ci hanno chiesto di non entrare allo stadio. Loro ora devono farsi un esame di coscienza, e venire mercoledì sera sotto la Curva Nord. Altrimenti chiedo di evitare ogni tipo di commento su quello che fa il tifo organizzato. Dobbiamo dare compattezza, perché in questo momento va fatta vedere la forza del tifo laziale. Dobbiamo restare uniti e compatti, non davanti la tv, ma sotto la Curva Nord. Per noi è pesante non vedere la partita, ma ribadiamo che vogliamo stare vicini alla squadra. Aspettiamo novità sulla possibilità di far passare il pullman a Ponte Milvio. Stiamo aspettando la notizia e vediamo. Se anche non ci fosse la possibilità, tutti quelli che non hanno comprato il biglietto devono prendere il coraggio di venire sotto la Nord e tifare la squadra. L’appello è per tutti i laziali di venire mercoledì, ci vedremo tutti a Ponte Milvio e poi andremo tutti in corteo verso la curva a tifare la Lazio”.

“Mercoledì è un ‘occasione per far vedere che il laziale è presente. Abbiamo deciso di spostarci da Ponte Milvio al piazzale della Nord, abbiamo la possibilità di farci sentire e invitiamo tutti a farci sentire. Speriamo che chi di dovere faccia di tutto per far passare la squadra a Ponte Milvio”.

“Noi fino a oggi ci siamo sacrificati, stando lontano dal nostro settore, ma lo facciamo per il bene della Lazio e dei laziali. La gente deve capire che non è semplice prendere determinate decisioni. Lo sentiamo in maniera profonda e forte. Questo è il momento di far vedere a tutti quanti la nostra lazialità. Abbiamo decisione di spostarci sotto la Nord per far sentire alla squadra la nostra vicinanza e far sentire alla società la nostra lontananza. Noi torniamo allo stadio quando decidiamo noi, non ce lo dicono i giornalisti delle diverse radio o dei giornali. Abbiamo fatto la scelta di non entrare, rimettendoci di tasca nostra. A tutti i tifosi facciamo questo accorato appello, per stare vicino alla squadra e lontano da questa società. I dettagli sull’orario li daremo domani o al massimo mercoledì mattina. Giovedì, invece, uscirà il comunicato su Lazio – Sassuolo alle 12:00”.