MOVIOLA | Torino - Lazio, Abisso amministra: pochi gialli e nient'altro

Simeone e Zapata abbattono la Lazio: il Torino vince 2-0. Partita tutto sommato tranquilla per l'arbitro Abisso, che ha estratto poche volte il cartellino giallo, soprattutto nel finale. Di seguito l'analisi di tutti gli episodi del match,

PRIMO TEMPO

5' - Spinta a due mani di Ismajli su Ratkov, ma per Abisso non c'è fallo.

7' - Protesta la Lazio per un fallo di mano in area di rigore di Obrador. Per l'arbitro è tutto buono e si prosegue.

17' - Pellegrini imbuca sulla sinistra per Zaccagni, pescato dal guardalinee in fuorigioco. Ma in realtà il capitano della Lazio era scattato in posizione regolare.

21' - Vantaggio del Torino con Simeone. Tutto buono: l'argentino è partito in posizione regolare superando Pellegrini e siglando l'1-0.

28' - Lazaro atterra Zaccagni: fallo, ma niente giallo per Abisso.

43' - Zaccagni a contrasto con Simeone che finisce dolorante a terra. Giusto non fischiare da parte dell'arbitro, che va semplicemente a sincerarsi delle condizioni dell'argentino.

45' - Un minuto di recupero.

45'+1 - Il primo giallo del match è per Gineitis, che ha fermato la ripartenza di Zaccagni.

SECONDO TEMPO

53' - Raddoppio del Torino con Zapata, che di testa batte Provedel sul cross di Obrador. Tutto regolare: 2-0.

66' - Simeone calcia in porta ma colpisce Romagnoli: fallo in attacco. 

72' - Zaccagni in area cade a contrasto con Ismajli. Abisso lascia correre giustamente.

79' - Corretto il giallo per Vlasic dopo il suo intervento pericoloso su Provstgaard.

88' - Casadei nettamente in ritardo su Taylor che resta a terra. Abisso ferma il gioco solo in un secondo momento e non estrae neanche il giallo.

90' - Ammonito anche Tameze.

90' - Quattro minuti di recupero.

90'+2 - Giallo per Kulenovic, che ferma la ripartenza di Nuno Tavares.

90'+3 - Manca l'ammonizione a Lazaro, che ha tirato la maglia di Nuno Tavares interrompendo la sua azione d'attacco.

90'+3 - Il primo giallo della Lazio è per Nuno Tavares, che ha colpito Vlasic da dietro.