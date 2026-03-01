MOVIOLA | Torino - Lazio, Abisso amministra: pochi gialli e nient'altro
Simeone e Zapata abbattono la Lazio: il Torino vince 2-0. Partita tutto sommato tranquilla per l'arbitro Abisso, che ha estratto poche volte il cartellino giallo, soprattutto nel finale. Di seguito l'analisi di tutti gli episodi del match,
PRIMO TEMPO
5' - Spinta a due mani di Ismajli su Ratkov, ma per Abisso non c'è fallo.
7' - Protesta la Lazio per un fallo di mano in area di rigore di Obrador. Per l'arbitro è tutto buono e si prosegue.
17' - Pellegrini imbuca sulla sinistra per Zaccagni, pescato dal guardalinee in fuorigioco. Ma in realtà il capitano della Lazio era scattato in posizione regolare.
21' - Vantaggio del Torino con Simeone. Tutto buono: l'argentino è partito in posizione regolare superando Pellegrini e siglando l'1-0.
28' - Lazaro atterra Zaccagni: fallo, ma niente giallo per Abisso.
43' - Zaccagni a contrasto con Simeone che finisce dolorante a terra. Giusto non fischiare da parte dell'arbitro, che va semplicemente a sincerarsi delle condizioni dell'argentino.
45' - Un minuto di recupero.
45'+1 - Il primo giallo del match è per Gineitis, che ha fermato la ripartenza di Zaccagni.
SECONDO TEMPO
53' - Raddoppio del Torino con Zapata, che di testa batte Provedel sul cross di Obrador. Tutto regolare: 2-0.
66' - Simeone calcia in porta ma colpisce Romagnoli: fallo in attacco.
72' - Zaccagni in area cade a contrasto con Ismajli. Abisso lascia correre giustamente.
79' - Corretto il giallo per Vlasic dopo il suo intervento pericoloso su Provstgaard.
88' - Casadei nettamente in ritardo su Taylor che resta a terra. Abisso ferma il gioco solo in un secondo momento e non estrae neanche il giallo.
90' - Ammonito anche Tameze.
90' - Quattro minuti di recupero.
90'+2 - Giallo per Kulenovic, che ferma la ripartenza di Nuno Tavares.
90'+3 - Manca l'ammonizione a Lazaro, che ha tirato la maglia di Nuno Tavares interrompendo la sua azione d'attacco.
90'+3 - Il primo giallo della Lazio è per Nuno Tavares, che ha colpito Vlasic da dietro.