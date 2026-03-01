Torino, D'Aversa a Sky: "Abbiamo interpretato la gara su tre concetti..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il tecnico granata Roberto D'Aversa è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida tra Torino e Lazio. Queste le sue parole:

“Siamo partiti un po’ contratti, ma per 70 minuti abbiamo fatto una buona gara. Ho fatto capire e a loro che sono venuto qui perché convinto di avere un gruppo di giocatori forti. Non si è fatto ancora nulla. Abbiamo fatto una gran partita per 70 minuti, hanno segnato i due attaccanti, ma il merito è di tutta la squadra. Hanno interpretato quei tre concetti basilari che gli abbiamo dato per affrontare la partita in un ottimo modo”.

“Zapata e Simeone? Hanno fatto una gara impressionante. Nelle decisioni dipende anche dall’avversario. Simeone ha giocato sulla trequarti inizialmente, perché sapevamo che potevano di poter trovare libertà in quelle zone di campo. Un allenatore valuta sempre il lavoro settimanale, e mi hanno dimostrato di poter giocare insieme. La scelta è stata semplice”.

“La gara? Il merito è loro. Sapevamo, analizzando la Lazio, che stringevano molto il campo. Sotto quel punto di vista abbiamo preparato la gara su tre concetti. Sono stati bravi a interpretarli, non era semplice in una settimana riportare quello che ho chiesto. I due centrocampisti hanno fatto una grandissima partita. Gineitis è uscito solo perché era ammonito, ma ha fatto una grandissima partita. Zapata a un certo punto del secondo tempo volevo cambiarlo, ma poi ha dimostrato il suo vero valore”.

“Vlasic? Ho visto due partite dal vivo a Roma e quando giochi contro una squadra così forte vedi il suo vero potenziale. È un giocatore completo, oltre a occupare la posizione di trequarti, può tranquillamente giocare da mezzala. Oltre ad aver limitato Cataldi, quindi ha potenziato la fase difensiva, si abbassava come play, occupando una zona di campo più vicina al nostro obiettivo quando partivano le pressioni. È un giocatore completo e sono contento di allenarlo”.