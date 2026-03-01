Lazio, Cancellieri a Sky: "In attacco dobbiamo essere più incisivi"
01.03.2026 17:31 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Prima della gara contro il Torino, l'attaccante della Lazio Matteo Cancellieri ha parlato ai microfoni di SkySport. Di seguito le sue parole: "Pensiamo partita dopo partita, sempre pensando a vincere. Questo ci aiuterà per arrivare pronti in Coppa Italia. Cerchiamo di seguire il mister e di preparare ogni gara sempre nel modo giusto. In attacco dobbiamo essere più incisivi, curando i dettagli, creando più occasioni da gol ed essendo più concreti sotto porta. Ci stiamo lavorando, credo sia solo questione di tempo ora. Ho avuto un momento particolare dopo le 3-4 partite dopo l'infortunio, anche extra calcio. Mi sono ripreso, adesso sono in forma".