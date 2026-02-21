RIVIVI DIRETTA - Cagliari - Lazio, all'Unipol Domus non si va oltre lo 0-0
Serie A Enilive | 26ª giornata
Sabato 21 febbraio 2026, ore 20:45
Unipo Domus, Cagliari
CAGLIARI - LAZIO 0-0
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Sulemana, Adopo, Mazzitelli (41' Idrissi), Obert; Kilicsoy (87' Zappa), Esposito (72' Trepy) A disp.: Sherri, Ciocci, Juan Rodriguez, Raterink, Albarracin, Liteta, Pavoletti, Mendy. All.: Fabio Pisacane
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Pellegrini (71' Tavares); Belahyane, Rovella (59 Cataldi), Taylor; Isaksen (59' Cancellieri), Maldini (71' Ratkov), Zaccagni (84' Noslin). A disp.: Motta, Furlanetto, Patric, Dele-Bashiru, Dia, Hysaj, Przyborek. All.: Maurizio Sarri
Arbitro: Antonio Rapuano (sez. Rimini); Assistenti: Costanzo - Fontani; IV ufficiale: Galipò; VAR: Maggioni; AVAR: Maresca
Ammoniti: 26' - 85' Mina (C), 46' Pellegrini, 56' Zé Pedro (C), 64' Provstgaard (L)
Espulsi: 85' Mina (C)
SECONDO TEMPO
90'+5' Triplice fischio: termina il secondo tempo.
90'+3' Cataldi sfiora il gol! Ua conclusione fortissima dal limite dell'area, ma termina larga e per pochi cm non centra la porta.
90' Comunicato in questo momento l'extra-time: concessi 5 minuti di recupero.
90' Scambio Noslin - Tavares col portoghese che mette in mezzo un buon pallone, c'è l'intervento di Dossena che libera.
87' Cambio per il Cagliari: esce Kilicsoy, dentro Zappa.
87' Punizione dal limite per la Lazio, battuta da Cataldi che non centra la porta.
85' Ammonito, di nuovo, Mina per un fallo ai danni di Noslin. Il giocatore del Cagliari viene espulso.
84' Sostituzione Lazio: fuori Zaccagni, dentro Noslin.
83' Cross interessante di Tavares, ma Dossena libera.
78' Idrissi pericoloso con un tiro da fuori area, c'è la parata di Provedel.
74' Traversone interessante di Taylor, ma la difesa del Cagliari riesce a liberare.
72' Sostituzione Cagliari: fuori Esposito, dentro Trepy.
71' Sostituzione Lazio: fuori Maldini e Pellegrini, dentro Ratkov e Tavares.
69' Rapuano non convalida il gol del Cagliari, dopo un check col Var la rete viene annullata per fuorigioco.
68' Gol del Cagliari! Lancio di Zé Pedro per Palestra che beffa Provstgaard e Provedel.
64' Ammonito Provstgaard per un intervento su Palestra.
59' Duplice cambio per la Lazio: non ce la fa Rovella, entra Cataldi. Fuori anche Isaksen che lascia il posto a Cancellieri.
58' Problemi per Rovella che ha dolore alla spalla, l'arbitro ferma il gioco per consentire al biancoceleste di ottenere le cure.
56' Ammonito Zé Pedro per un fallo su Rovella.
54' Dalla distanza ci prova Taylor, la palla finisce tra le braccia di Caprile.
51' Esposito a cercare la sponda di Mina che poi serve Dossena. Quest'ultimo va al tiro, ma la palla è altissima e finisce oltre la porta.
49' Isaksen finisce a terra al limite dell'area, per Rapuano non c'è niente. Il gioco può proseguire.
47' Cross di Idrissi dalla sinistra, Provstgaard riesce a liberare.
46' È la Lazio a manovrare il primo pallone.
46' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo
PRIMO TEMPO
45'+2' Duplice fischio: termina il primo tempo.
45'+1' Ammonito Pellegrini per un fallo su Palestra.
45' Comunicato in questo momento l'extra-time: sono 2' di recupero.
43' Buona l'idea di Esposito che apre per Palestra, ma i due non s'intendono e la palla finisce oltre la linea bianca.
41' Cambio forzato per Pisacane: fuori Mazzitelli, per problemi muscolari, dentro Idrissi.
38' Chance per la Lazio dalla bandierina! Cross di Zaccagni dalla bandierina, la palla attraversa tutta l'area e finisce sul fondo.
36' Occasione per il Cagliari! Esposito, servito di Adopo, prova la conclusione ma la palla finisce alta sopra la traversa.
35' Altro cross di Marusic in area, c'è l'uscita di Caprile che fa sua la sfera senza problemi.
29' Bell'iniziativa di Belahyane che apre per Marusic, il terzino accelera verso la porta. Mette una buona palla in mezzo, ma non trova nessuno dei compagni che possa andare in porta.
27' Colpo di testa di Provstgaard facilmente parato da Caprile.
26' Ammonito Mina per un fallo su Maldini.
23' Brivido per la Lazio! Colpo di testa di Adopo, lasciato solo in area biancoceleste. La palla fortunatamente finisce oltre la porta.
21' Brivido per il Cagliari! Cross di Marusic dalla destra, non è attenta la difesa del Cagliari. Prova a approfittarne Zaccagni che arriva in corsa, ma troppo tardi e non riesce a impattare.
19' Pellegrini dalla bandierina, cross in area per Zaccagni che taglia sul primo palo e prova la conclusione. La palla finisce oltre la porta.
18' Buono il cross di Zaccagni per Isaksen che prova la conclusione di testa, ma non centra la porta. Guadagna un angolo.
12' Primo giro dalla bandierina per il Cagliari. Alla battuta Esposito, pesca Zé Pedro che calcia ma colpisce la traversa.
11' Zaccagni cerca l'inserimento di Taylor che però viene chiuso dal difensore del Cagliari.
9' Lancio in profondità di Dossena, ma c'è l'anticipo di Provstgaard che allontana.
7' Intervento da dietro di Mazzitelli su Maldini, la Lazio conquista un altro calcio di punizione.
3' Pellegrini alla battuta, calcia basso e il tiro subisce una deviazione. Primo giro dalla bandierina per la Lazio.
2' Dossena commette fallo su Isaksen, la Lazio guadagna un calcio di punizione da posizione interessante.
1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida!
Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Cagliari - Lazio, gara valida per la ventiseiesima giornata di Serie A. Appuntamento alle 20:45 col fischio d'inizio.
