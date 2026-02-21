L'analisi di Cucchi: "Ecco qual è il maggior problema della Lazio"
21.02.2026 23:55 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico De Luca
Riccardo Cucchi, al termine del pareggio tra Cagliari e Lazio, ha condiviso su X la sua consueta analisi post-match. Ecco le parole utilizzate dal giornalista, storica voce di 'Tutto il calcio minuto per minuto', nonché tifoso biancoceleste:
"Il Cagliari ha costruito più opportunità, la Lazio le ha create soprattutto nell' ultimo quarto d'ora. Un punto prezioso su un campo sempre difficile. Il più grande problema tecnico della Lazio è l'attacco".
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.