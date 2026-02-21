Lazio, Condò: "Scrutini in corso per Sarri, sta studiando i giocatori..."
21.02.2026 di Andrea Castellano
© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews
Negli studi di SkySport, il giornalista Paolo Condò ha commentato il pareggio a reti bianche tra Cagliari e Lazio all'Unipol Domus. Di seguito le sue parole: “La partita è stata rock solo nel finale, la Lazio ha attaccato a fondo per provare a vincere. Le due squadre hanno cercato di andare in verticale. Nel primo tempo è andato meglio il Cagliari, poi è stata una gara più equilibrata. Per la Lazio è una stagione di transizione, non ci sono possibilità per rimontare le prime otto in classifica, e quindi di Europa. Credo ci siano degli scrutini in corso sui giocatori per capire chi può essere utile in futuro”.
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.