FORMELLO - Lazio, il Torino e poi la Coppa: Rovella ancora out, Gila e Basic...

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - La Lazio chiude con un pareggio a reti bianche a Cagliari. Ora la squadra di Sarri si preparerà per le prossime due sfide contro il Torino in campionato e soprattutto contro l'Atalanta, per l'andata della semifinale di Coppa Italia.

Nei prossimi giorni saranno da valutare le condizioni di Basic e Gila. Il primo è alle prese con un problema all'adduttore: sarebbe dovuto tornare per la gara dell'Unipol Domus, ma il suo rientro è slittato; il secondo invece è fermo per un'infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro.

Per entrambi l'obiettivo principale è il primo round di Coppa. Si è fermato nuovamente Rovella: è uscito molto dolorante nel secondo tempo per un problema alla spalla, gli esami hanno riportato la frattura della clavicola. Ancora out sia Lazzari che Pedro (ne avrà per circa un mese), così come Gigot.