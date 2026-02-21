Cagliari, Palestra a Sky: "Partita tosta, ma l'abbiamo interpretata bene"
Nel post partita di Cagliari - Lazio, il terzino rossoblù Marco Palestra ha parlato ai microfoni di SkySport. Di seguito le sue parole: “È stata una partita tosta, abbiamo giocato bene con un grande atteggiamento. Era quello che ci serviva, portiamo a casa un pareggio contro una grande squadra. La nostra forza è il gruppo, ci aiutiamo tutti e ci vogliamo bene. Questa è la base per creare una grande squadra”.
