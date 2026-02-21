Lazio, Condò: "Non fare mercato ha creato acqua stagnante e Sarri..."

Paolo Condò, nello studio di Sky Sport, dopo il pari a reti bianche tra Cagliari e Lazio ha analizzato il momento dei biancocelesti riferendosi, in particolare, al mercato.

Queste le considerazioni dell'opinionista: "Quest’anno alla Lazio è successa una cosa che per me è stata di scuola, non fare il mercato per nulla. Col mercato muovi delle acque e dai una febbre allo spogliatoio che è una cosa positiva, non muoverlo crea acqua stagnante che l’allenatore ci ha messo un po’ a rimescolarla".

