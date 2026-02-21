Lazio, Condò: "Non fare mercato ha creato acqua stagnante e Sarri..."
21.02.2026 23:26 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews
Paolo Condò, nello studio di Sky Sport, dopo il pari a reti bianche tra Cagliari e Lazio ha analizzato il momento dei biancocelesti riferendosi, in particolare, al mercato.
Queste le considerazioni dell'opinionista: "Quest’anno alla Lazio è successa una cosa che per me è stata di scuola, non fare il mercato per nulla. Col mercato muovi delle acque e dai una febbre allo spogliatoio che è una cosa positiva, non muoverlo crea acqua stagnante che l’allenatore ci ha messo un po’ a rimescolarla".