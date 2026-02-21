Lazio, Sarri a Sky: "È una stagione maledetta. Vi dico perché ero nervoso"

Nel post partita di Cagliari - Lazio, ai microfoni di Sky Sarri ha commentato la prestazione e il risultato ottenuto dai biancocelesti. Le parole del tecnico: "Che valore do a questo punto? Ero nervoso perché non mi sono piaciute parecchie scelte della squadra, questa è una squadra difficile da affrontare. Qui hanno perso la Roma e la Juve. Non ero nervoso per il risultato, che va anche bene, ma questa squadra va affrontata col palleggio veloce e noi non l’abbiamo fatto e questa cosa mi ha fatto arrabbiare. La partita poi alla fine è stata combattuta, ci sono state poche occasioni da gol da entrambe le parti e sul finale siamo stati più pericolosi sulla fascia sinistra perché sono entrati due giocatori che in quei venti minuti hanno fatto bene”

“Noi in trasferta non perdiamo da metà novembre, l’ultima sconfitta - anche un po’ farlocca - col Milan con il rigore negato al 95°. Ai ragazzi posso imputare veramente poco, è una stagione maledetta per motivi che non sto qui a dire. Siamo venuti con se giocatori infortunati, Rovella ha una frattura alla clavicola e siamo a sette e questo non è un momento d’emergenza. È tutta la stagione così”.

“Un po’ è fisiologico, un po’ frutto di caratteristiche. Maldini fa fatica a attaccare la profondità, Isaksen non è da movimenti senza palla. Zaccagni non è in condizione ottimale. Tutto quello che rincorriamo dall’inizio, giocatori che stanno fuori da un mese e mezzo devi aspettare per averli in condizione ma devi fargli mettere minuti nelle gambe. Ma non sono solo queste le problematiche”.

