Lazio, Sarri conferma: "Rovella ha riportato la frattura della clavicola"
21.02.2026 23:20 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Dopo il pareggio contro il Cagliari, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di SkySport. In particolare l'allenatore biancoceleste ha parlato delle condizioni di Nicolò Rovella. Di seguito le sue parole.
"Questa è una stagione maledetta per duemila motivi. Stasera eravamo senza sei giocatori, assenti per infortunio. E purtroppo Rovella ha una frattura della clavicola. Quindi siamo a sette. Non è un momento di emergenza, è stata tutta la stagione così".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.