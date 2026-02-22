MIXED ZONE | Lazio, Zaccagni: "Prima il Torino, poi la Coppa Italia"
Dopo lo 0-0 di Cagliari in casa Lazio si è presentato davanti ai microfoni capitan Zaccagni. Di seguito le risposte alle domande dei cronisti presenti in mixed zone.
Cosa non ha funzionato negli ultimi metri?
"Dobbiamo migliorare in questo. Siamo stati bravi a non prendere gol, ma dovevamo sicuramente creare più occasioni per cercare di far male al Cagliari".
Con Maldini centravanti per caratteristiche sembra essere tornati al periodo di Felipe Anderson falso nueve, cosa deve migliorare?
"Dobbiamo attacare di più gli spazi, cercare di giocare più tempo nella metà campo avversaria. Attaccare gli spazi per occupare l'area con più uomini".
Ci racconti le sensazioni dopo l'infortunio di Rovella e se questo può influire sullo spogliatoio?
"Stiamo aspettando gli esami, che non promettono bene. Una stagione così, un po' particolare però non dobbiamo abbassare la testa adesso. Dobbiamo compattarci e preparare la gara di Torino".
Quanto siete mentalizzati per la semifinale di Coppa Italia?
"Noi adesso siamo mentalizzati sulla gara di Torino perché non possiamo abbassare la testa in campionato e poi, una volta finita la partita con il Torino, penseremo alla Coppa Italia perché sarà una partita importante per noi".
Avere idea di come fare a convincere i tifosi a tornare?
"Noi ce la metteremo tutta, vogliamo ricompattare l'ambiente. So che è una situazione difficile, però abbiam bisogno di loro".