21.02.2026
Cagliari, Caprile a Dazn: "Contro la Lazio abbiamo sofferto alla grande"
Caprile a Dazn ha commentato il pareggio contro la Lazio: “Sofferenza da gruppo vero, abbiamo sofferto alla grande, meritatamente abbiamo portato a casa un punto. Arrivavamo da due sconfitte di fila, prima avevamo fatto nove punti, col Lecce non è stata una bella partita, oggi abbiamo risposto contro una grande squadra”.