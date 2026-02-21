Cagliari, Caprile a Dazn: "Contro la Lazio abbiamo sofferto alla grande"
21.02.2026 23:08 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Caprile a Dazn ha commentato il pareggio contro la Lazio: “Sofferenza da gruppo vero, abbiamo sofferto alla grande, meritatamente abbiamo portato a casa un punto. Arrivavamo da due sconfitte di fila, prima avevamo fatto nove punti, col Lecce non è stata una bella partita, oggi abbiamo risposto contro una grande squadra”.