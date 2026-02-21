Lazio, Zaccagni a Sky: "La situazione è difficile, ma dobbiamo rialzarci"

Al termine della gara contro il Cagliari, il capitano della Lazio Mattia Zaccagni ha parlato ai microfoni di SkySport. Di seguito le sue parole.

"Tutti noi e tutto l'ambiente volevamo di più e ci aspettavamo di più da questa stagione. Siamo in una situazione difficile, tra infortuni e l'ambiente. È una stagione sfortuntata, ma non dobbiamo abbassare la testa. Ora rimbocchiamoci le maniche e lavoriamo in settimana per la partita di Torino".

"Purtroppo il mercato chiuso in estate è stato un problema per tutti, è stato più difficile lavorare anche per il mister. Ma non è un alibi, anzi. Doveva darci forza per lavorare meglio. Abbiamo lasciato tanti punti in giro, abbiamo fatto partite non all'altezza. Ci troviamo in una situazione che non volevamo. Dobbiamo accettarlo e rialzare la testa".

"Come sto? Sono stato un mese fuori. Ho avuto questo problema muscolare, questa settimana ho lavorato due giorni con la squadra. Ho giocato 85 minuti, sono un po' indietro fisicamente. Nei prossimi giorni cercherò di lavorare bene per preparare la prossima partita".