Lazio, Borghi sul Flaminio: "Progetto importante, ma bisogna capire perché..."

Poco più di mezz'ora al calcio d'inizio di Cagliari - Lazio, nello studio di Sky Sport sono state analizzate le scelte di Sarri e l'attenzione è ricaduta su Maldini e sul ruolo che sta ricoprendo nel tridente d'attacco. Questo il parere di Borghi: "Per me non aveva caratteristiche per essere un nove. Ma se ci pensi, se c’è uno che può inventarsi un centravanti è Sarri. La Lazio quest’anno dall’inizio alla fine si ritrova a dover fare di necessità virtù".

Poi, proseguendo, il giornalista ha aggiunto: "Sarri bravo a trovare un modo per fare andare la squadra pur non avendo potuto lavorare come avrebbe voluto. Flaminio? Questo è un progetto importantissimo e di questi progetti ne abbiamo molto bisogno, il discorso sulla Lazio si ferma un po’ prima rispetto allo stadio. Dal punto di vista di costruzione della squadra bisogna capire, fino a marzo 2025 stava andando forte in Europa poi il bruttissimo calo nella scorsa stagione. Ora se questa stagione di transizione permette di tornare a fare investimenti, allora è stato un anno di ricalcolo ma dobbiamo vedere perché non sono arrivate dichiarazioni d’intenti chiarissime".

