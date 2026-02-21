Lazio, Condò: "Stagione di transizione, poteva essere comunicato meglio"
21.02.2026
Nel pre gara di Cagliari - Lazio, Paolo Condò si è soffermato in particolare sul momento dei biancocelesti. Queste le considerazioni ai microfoni di Sky Sport: "È stata la stagione di transizione poteva essere comunicato in modo più chiaro. Dopo l’estate e gennaio si è capito. A Sarri, che è un allenatore di fascia alta, devi dargli una prospettiva nel senso ok quest’anno si può arrivare fino a qui ma il prossimo anno pensiamo all’Europa. C’è molto silenzio da questo punto di vista".