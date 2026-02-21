Cagliari - Lazio | Kilicsoy contro Maldini: i due centravanti a caccia di gol
RASSEGNA STAMPA - Cagliari - Lazio non è solo una sfida tra due squadre che si passano appena cinque punti in campionato, o una sfida tra Maurizio Sarri e Fabio Pisacane.
C'è un altro match all'interno della stessa, ed è quello tra i due centravanti. Semih Kilicsoy e Daniel Maldini vogliono lasciare il segno, ma mentre il primo ha già messo a referto quattro reti stagionale (l'ultima in rovesciata contro il Verona), il secondo è ancora alla ricerca del primo gol in maglia biancoceleste.
Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il giovane centravanti turco ha sempre portato punti al Cagliari tutte e quattro le volte in cui ha segnato. Maldini spera di poterlo fare presto, magari già dalla trasferta in Sardegna. Nonostante ciò, sta comunque fornendo spunti e prestazioni interessanti che rendono felice mister Sarri.