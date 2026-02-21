Lazio, classifica corta e futuro incerto: Sarri attende il traguardo

21.02.2026 di Chiara Scatena
RASSEGNA STAMPA - La Lazio galleggia al nono posto con 32 punti, insieme al Bologna, a nove lunghezze dall’Atalanta. Subito dietro ci sono Sassuolo e Udinese, sempre a quota 32. Tra il nono e l’undicesimo posto ballano appena tre punti. Una classifica cortissima, resa ancora più imprevedibile dalla discontinuità della squadra, che non riesce a vincere due partite consecutive da oltre un anno. In questo contesto, fare programmi a lungo termine è quasi impossibile.

Come riporta il Corriere dello Sport, Sarri punta ad arrivare al traguardo per poi attendere il mercato degli allenatori e capire le mosse di Lotito. Se qualcosa dovesse muoversi, potrebbe ritrovarsi ancora in gioco. Al momento è blindato solo dal contratto fino al 2028. L’obiettivo del tecnico è chiudere con una classifica decorosa e giocarsi fino in fondo la semifinale di Coppa: un doppio risultato che lo rilancerebbe come profilo appetibile.

La realtà, però, è meno confortante. In trasferta la Lazio ha raccolto 14 punti in 12 gare di campionato (3 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte). Non faceva peggio dopo le prime 13 trasferte dal 2015-16, quando chiuse a quota 13. I pareggi contro Lecce e Juventus hanno interrotto la serie negativa, ma tre pareggi esterni consecutivi mancano dal periodo gennaio-marzo 2016, quando in panchina c’era Stefano Pioli.

