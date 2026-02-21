Lazio | Cronache di Spogliatoio fa il nome di Andrea Pignataro: ecco chi è
La redazione di Cronache di Spogliatoio ha lanciato una notizia (poi smentita con un comunicato ufficiale) riguardo al futuro della Lazio. Il riferimento è a un’offerta per comprare il club che sarebbe arrivata da Andrea Pignataro (oltre che da un fondo del Qatar), ma subito rifiutata dal presidente Lotito.
Nato a Bologna il 10 giugno nel 1970, Pignataro è l’imprenditore più ricco d’Italia: proprio nella giornata di venerdì 20 febbraio, infatti, ha superato Giovanni Ferrero con un patrimonio di circa 43 miliardi di dollari (dati Forbes). Nella classifica mondiale, invece, è il numero 44. Dopo essersi laureato in Economica nella sua città natale, si è specializzato in matematica all’Imperial College di Londra, per poi iniziare a lavorare come broker da Salomon Brothers.
Pignataro ha una sorta di piccolo impero costruito sull’analisi dei dati, iniziato negli anni Novanta con la fondazione del gruppo ION che ancora guida attraverso diverse società che confluiscono nella holding lussemburghese Bessel Capital. Attualmente, la sua azienda controlla le società di Cedacri, Cerved, List e Prelios; in più, l’imprenditore bolognese possiede le quote di Illimity (oltre il 9%), di Cassa di risparmio di Volterra (32%), di Banca Montepaschi di Siena (2%), del Fondo strategico italiano (10%) e partecipa, in minoranza, a Marex Group (2,2%), public company quotata al Nasdaq.
Negli ultimi mesi, Pignataro è stato al centro di un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate, dopo che la Procura di Bologna aveva aperto un fascicolo su di lui per evasione fiscale. Il motivo era legato al mancato pagamento di imposte nel decennio 2013-2023 per circa mezzo miliardo di euro (cifra poi salita a 1,2 miliardi con gli interessi). Alla fine l'imprenditore ha trovato un accordo con il fisco versando ‘solamente’ 280 milioni di euro.