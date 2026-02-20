Lazio | Cronache di Spogliatoio: "Lotito e l'offerta da 600 milioni per cedere il club". La ricostruzione
Offerte presunte o reali per l'acquisizione della Lazio. Nonostante Lotito abbia smentito in più di un'occasione l'eventualità di un cambio di proprietà, le voci circolate in queste ore alimentano scenari tra i più disparati. "Lo dico una volta per tutte, la Lazio non è in vendita", le parole del patron durante la presentazione del Flaminio di martedì scorso. Eppure, ecco la notizia che non ti aspetti.
Stando a quanto riportato dalla testata 'Cronache di Spogliatoio' - citiamo testualmente - "Lotito ha ricevuto un'offerta da oltre 600 milioni da un fondo qatariota: si va verso il rifiuto della proposta. Interesse anche dall'Italia: neanche l'imprenditore Pignataro è riuscito a sottoporre un'offerta che convincesse l'attuale proprietario della Lazio. Il futuro della proprietà è in fase di stallo, sebbene Lotito continui a dichiarare che la società non è in vendita".
La società smentisce categoricamente da più parti di aver ricevuto un'offerta per la cessione del club e che il club stesso sia in vendita. In una situazione di crescente malcontento, il rischio è che dalla più piccola scintilla possa divampare un incendio. Serve cautela, anche se la redazione di Cronache di Spogliatoio conferma di aver verificato la veridicità della notizia riportata in mattinata.
