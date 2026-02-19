Lazio, Agresti attacca i tifosi: "Ma cosa pretendono? Vogliono che Lotito..."

19.02.2026 12:00 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
Il giornalista Stefano Agresti, intervenuto ai microfoni di Radio Radio Lo Sport, si è espresso con toni durie polemici nei confronti della tifoseria biancoceleste in merito allascelta di proseguire la protesta contro Lotito. Di sgeuito le sue parole.

"Ma cosa pretendono!? Vogliono che Lotito venda il club a tutti i costi, ma vorrei vedere loro al posto suo! Qualsiasi cosa faccia ha comunque torto. Una situazione inammissibile".

