Lazio, senti Braglia: "Lotito non vuole vendere. Ma con il Flaminio può..."
18.02.2026 18:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
In collegamento a TMW Radio, l'ex portiere Simone Braglia si è espresso sulla situazione della Lazio a partire dalla presentazione del progetto per lo Stadio Flaminio. Nello specifico, poi, ha commentato le parole del presidente Lotito, che ha annunciato che non ha intenzione di vendere la società. Di seguito le sue parole.
"Lotito ha confermato che non venderà la Lazio? Forse è una mossa per vendere meglio la società? Può essere un viatico con cui capitalizzare la società. Lotito ha abbassato il debito della società, l'ha tenuta in piedi. Approvo il suo progetto, credo nella volontà di ripatrimonializzare la società con un bene immobile importante. Per me però Lotito non abbia alcuna voglia di vendere".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.