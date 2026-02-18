PRIMAVERA | Fiorentina - Lazio, scelto l'arbitro: la designazione
Dopo quattro vittorie consecutive, la Lazio Primavera ha frenato al Fersini contro il Cagliari, sprecando un'importante chance di agganciare la zona play-off. Avanti di due gol a inizio ripresa, la squadra di Punzi si è fatta riprendere in pieno recupero, ottenendo un pari per 2-2 che lascia i biancocelesti a tre lunghezze di distanza dal sesto posto.
Per continuare a inseguire un sogno considerato impossibile fino a qualche settimana fa, la Lazio se la dovrà vedere con la Fiorentina, attualmente in piena lotta per il titolo con 43 punti totalizzati, a meno uno dalla vetta.
Il match, in programma alle 15:00 di sabato 21 febbraio, sarà diretta da Gioele Iacobellis, fischietto della sezione di Pisa. Completeranno la terna arbitrale gli assistenti Pierpaolo Carella e Alessio Miccoli.